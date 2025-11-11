Quảng Trị: Ứng cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin: Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La đã tiếp nhận, chăm sóc y tế ban đầu cho 7 thuyền viên của tàu cá gặp nạn trên biển.

Trước đó, sáng 10/11, tàu cá TH 90073-TS do ông Lê Công Dũng (sinh năm 1980, ở phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên.

Khi thuyền viên neo tàu nghỉ ngơi, mọi người đã phát hiện nước tràn vào hơn 1/2 tàu. Sau đó, tàu đã bị chìm trên vùng biển ở khu vực cách Cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Cán bộ quân y chăm sóc y tế cho các thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời điểm tàu cá TH 90073-TS bị chìm, tàu TH 91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó đã phát hiện và kịp thời ứng cứu các thuyền viên tàu cá gặp nạn; báo tin về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của Trạm giữ thông tin liên lạc với tàu, tổ chức tiếp nhận và cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên.

Hiện cả 7 thuyền viên đều khỏe mạnh./.

