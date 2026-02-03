Khởi tố nhóm đối tượng mua bán hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên thế giới

Tối 2/2, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc khởi tố nhóm đối tượng liên quan đến việc mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trái phép.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một nhóm các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để xâm nhập trái phép vào email của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với các đối tượng người nước ngoài thông qua Telegram để mua bán, trao đổi thông tin email, gồm tên đăng nhập và mật khẩu của người khác bị rò rỉ thông qua các cuộc tấn công mạng.

Sau đó, sử dụng các phần mềm có tính năng tự động xâm nhập trái phép vào những email này nhằm thu thập, phân tích thông tin và bán lại cho các đối tượng trên không gian mạng nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm L.V.D, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa; D.D.D, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai và Ng.T.T, sinh năm 2000 trú tại thành phố Hà Nội về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra làm rõ cho thấy, từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

