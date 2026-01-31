Hải quan bắt giữ lô đồng hồ nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ các thương hiệu cao cấp

Ngày 31/1, Cục Hải quan thông tin cho biết các lực lượng của ngành đã phát hiện và tạm giữ lô hàng quá cảnh gồm 874 chiếc đồng hồ nghi giả mạo các thương hiệu xa xỉ (như Rolex, Patek Philippe...) tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Cụ thể, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 và Phòng Thu thập xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến) đã chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) thực hiện kiểm tra thực tế một lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, vào ngày 29/1.

Lô hàng này được doanh nghiệp khai báo là hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, bao gồm 23 mục hàng chủ yếu là quần áo may mặc và đồ tiêu dùng. Song, qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện sự sai lệch nghiêm trọng giữa khai báo và thực tế.

Bên cạnh 20 mục hàng đúng như tờ khai, Cơ quan Hải quan đã phát hiện 8 mục hàng hóa không có trong khai báo và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật thu giữ bao gồm 874 chiếc đồng hồ đeo tay mới 100%, mang nhãn hiệu của các hãng đồng hồ danh tiếng thế giới, như PATEK PHILIPPE, ROLEX, HUBLOT, CARTIER…

Toàn bộ lô hàng 874 chiếc đồng hồ nghi vấn đã được cơ quan Hải quan niêm phong và tạm giữ. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay tài liệu nào liên quan đến việc ủy quyền hoặc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu nêu trên.

Cục Hải quan cho biết trong thời gian qua, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tăng cường công tác phân tích thông tin, xác định các tuyến đường và mặt hàng trọng điểm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và hải quan địa phương đã giúp kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc gian lận nhãn mác và xuất xứ tinh vi.

Hiện tại, toàn bộ lô hàng 874 chiếc đồng hồ nghi vấn đã được cơ quan Hải quan niêm phong và tạm giữ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp với đại diện các chủ sở hữu quyền thương hiệu để giám định hàng thật – hàng giả đồng thời xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Hải quan cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hình thức hàng hóa quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ qua biên giới, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của thị trường thương mại quốc tế./.

