Hải quan thu giữ gần 5.000 điện thoại, 2.550 giày trẻ em vi phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 6/10, Cục Hải quan thông tin về các vụ bắt giữ quy mô lớn gần 5.000 chiếc điện thoại di động và 2.550 đôi giày trẻ em có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ, do các đối tượng được vận chuyển trái phép trong các lô hàng quá cảnh. Đây là kết quả của chiến dịch tăng cường kiểm soát từ tháng Bảy đến tháng Chín.

Cơ quan Hải quan cho biết để tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (tại địa bàn hoạt động hải quan thuộc các Chi cục Hải quan khu vực XVII, XX), Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Kế hoạch số 489/KH-ĐTCBL, ngày 8/8. Theo đó, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhận diện và rà soát đối tượng trọng điểm.

Điều tra chống buôn lậu cùng các Hải quan cửa khẩu trên địa bàn quản lý, đã liên tiếp kiểm tra và bắt giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Từ tháng Bảy đến tháng Chín, Đội 4 đã thu thập, đánh giá, xác định trọng điểm, chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7), Phòng Thu thập thông tin và Giám sát hải quan trực tuyến (Phòng 2) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu cùng các Hải quan cửa khẩu trên địa bàn quản lý, đã liên tiếp kiểm tra và bắt giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Cụ thể, ngày 30-31/7, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty Thương mại và dịch vụ W.T. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng, không thể hiện xuất xứ. Ngày 8/8, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với mức phạt tiền 33,3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Ngày 16-17/9, Đội 4 tiếp tục chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên B.P.G, đăng ký ngày 11/9 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là “Lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%,” song kết quả kiểm tra thực tế đã phát hiện 2.540 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng và 2.550 đôi giày trẻ em nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng (như Louis Vuitton, Adidas).

Điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng, thuộc các nhãn hiệu phổ biến. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Kế đến ngày 23-24/9, Đội 4 tiếp tục chủ trì phối hợp với Hải quan Bình Hiệp tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty Tiếp vận và Thương mại quốc tế PYK, đăng ký ngày 16/9 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hóa khai báo là “Quần áo bằng vải tổng hợp xuất xứ Trung Quốc, mới 100%”. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng, thuộc các nhãn hiệu phổ biến (như iPhone, OPPO, HONOR).

Tổng cộng qua các vụ việc trên, lực lượng Hải quan đã thu giữ 4.998 chiếc điện thoại di động và 2.550 đôi giày trẻ em có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Hải quan xử lý theo quy định.

Cơ quan Hải quan cho biết việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành. Các hoạt động này tiếp tục thực hiện Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 1/7/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, Công điện số 01/CĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại chỉ đạo ngày 18/7/2025, Công văn số 15405/CHQ-ĐTCBL của Cục Hải quan về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

