Hải quan phát hiện hơn 11.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại kể từ đầu năm 2025

Ngày 5/9, Cục Hải quan thông tin cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng, đặc biệt là hải quan, phải tăng cường kiểm soát và đấu tranh.

Từ ngày 15/7 đến 14/8, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.561 vụ vi phạm, mặc dù con số này giảm 174 vụ (tương đương 10,2%) so với cùng kỳ năm trước, nhưng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới 1.055 tỷ đồng. Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động này đạt 31,24 tỷ đồng.

Về mặt pháp lý, cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 8 vụ. Trong đó, tuyến biển vẫn là điểm nóng khi chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất với 823 vụ trong tổng số 1.561 vụ, chiếm 52,7%.

Các cảng biển quan trọng (như Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép) tiếp tục là nơi tập trung các hoạt động vi phạm. Đáng chú ý, các hành vi chủ yếu liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhập khẩu và vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa.

Trên tuyến đường bộ, cơ quan chức năng đã phát hiện, đấu tranh và bắt giữ 531 vụ, chiếm 34% tổng số vụ vi phạm. Các tuyến biên giới Việt-Trung và Việt-Campuchia là khu vực trọng điểm.

Các đối tượng thường lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu và ưu đãi cho cư dân biên giới để trà trộn, cất giấu hàng hóa cấm hoặc có giá trị cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động, thực phẩm đông lạnh, bình khí N2O. Đặc biệt, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, đường kính trắng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt-Lào.

Thêm vào đó, tuyến hàng không ghi nhận 80 vụ vi phạm, chiếm 5,12% tổng số vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 81,2 tỷ đồng. Con số này giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 40 vụ và 73,1% trị giá). Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa xuất nhập cảnh, loại hình phi mậu dịch tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, cũng như thông qua các doanh nghiệp vận chuyển (FEDEX, DHL, UPS). Các đối tượng thường sử dụng tên giả, căn cước công dân giả, địa chỉ không rõ ràng hoặc thuê người nhận hộ để xóa dấu vết.

Ngoài ra, các tuyến đường sắt, đường sông và đường bưu điện cũng ghi nhận 127 vụ vi phạm khác trong tháng.

Tổng kết 8 tháng (lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến 14/8), Cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 11.912 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính khoảng 16.151 tỷ đồng. Số thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 569,12 tỷ đồng. Ngành Hải quan đã khởi tố 14 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 76 vụ.

Cục Hải quan cho hay công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ ngày 15/7 đến 14/8, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 19 đối tượng, thu giữ 158 kg ma túy các loại, bao gồm heroin, ketamine, ma túy tổng hợp.

Lũy kế 8 tháng đã có 137 vụ với 172 đối tượng bị bắt giữ, thu được tổng cộng 2.263 kg ma túy các loại, điều này thể hiện sự phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia./.

Việt Nam-Trung Quốc: Tăng cường hợp tác chống buôn lậu Các hình thức vi phạm phổ biến bao gồm lợi dụng hàng quá cảnh để trà trộn hàng cấm, gian lận xuất xứ, cất giấu hàng trong các phương tiện chuyên dụng và giả mạo hồ sơ hải quan.