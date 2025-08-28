Bộ Tài chính đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục hành chính

Tại báo cáo tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 55,06% tổng số thủ tục. Theo đó, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP.

Đây là một trong những trọng tâm cải cách của Chính phủ trong giai đoạn 2025-2026 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến tháng 8/2025, Bộ Tài chính đã rà soát 928 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ kết quả rà soát này, Bộ đã đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 55,06% tổng số thủ tục. Đặc biệt, phần lớn các thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc hai lĩnh vực có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp là thuế và hải quan.

Từ tháng 3/2025 đến nay, Bộ Tài chính đã chủ động ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 154 thủ tục hành chính (cắt giảm 26 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 128 thủ tục hành chính) thuộc lĩnh vực thuế và hải quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 136 thủ tục hành chính (cắt giảm 54 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 82 thủ tục hành chính) thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính đã rà soát đưa vào sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 66/NQ-CP, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 208 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (cắt giảm 43 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 165 thủ tục hành chính).

Theo thống kê, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi cắt giảm là 75,43 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Sau khi cắt giảm, con số này giảm xuống còn 48,82 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 26,61 nghìn tỷ đồng/năm, đạt tỷ lệ 35,28%. Cùng với đó, thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 12.288 ngày xuống còn 8.598 ngày, tiết kiệm 3.690 ngày, tương ứng 30,03%.

Bộ Tài chính cũng tiến hành rà soát 363 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 124 điều kiện, đạt tỷ lệ 33,88%. Riêng việc cắt giảm điều kiện kinh doanh tập trung chủ yếu ở 20 ngành nghề có điều kiện, bao gồm các lĩnh vực: chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, hải quan, thuế, kế toán, kiểm toán. Đáng chú ý, trong số này có 120 điều kiện được cắt bỏ hoàn toàn, tương ứng 33,05%.

Ngoài thủ tục và điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo của doanh nghiệp cũng là lĩnh vực được tinh gọn. Bộ Tài chính đã rà soát 272 chế độ báo cáo, kết quả là 31 chế độ được cắt bỏ (chiếm 11,4%) và 161 chế độ đã được điện tử hóa (chiếm 66,8%).

Việc điện tử hóa báo cáo không chỉ giảm áp lực cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý khai thác dữ liệu nhanh chóng, chính xác hơn. Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 208 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Trong đó, 43 thủ tục hành chính được cắt giảm và 165 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Để thực thi phương án này, dự kiến cần sửa đổi, bổ sung 44 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 8 luật, 31 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng và 4 thông tư, thông tư liên tịch.

Việc triển khai sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính khoảng 17,29 nghìn tỷ đồng mỗi năm, tương đương 37,89%; đồng thời tiết kiệm 2.036 ngày giải quyết thủ tục, tương đương 34,93% so với hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết, trong những tháng cuối năm 2025, sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Để phát huy kết quả đạt được, tiến tới hoàn thành mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2025, Bộ Tài chính kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả tại bất kỳ điểm phục vụ nào trên toàn quốc, không bị ràng buộc bởi nơi cư trú hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh./.

