“Chủ công” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, buôn lậu

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc toàn diện trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, phóng viên TTXVN có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Điều tra khám phá hàng trăm ngàn vụ án nghiêm trọng, phức tạp

- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn khẳng định vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Thượng tá có thể cho biết, qua những chiến công và thành tích xuất sắc đã thể hiện bản lĩnh chính trị và sự sắc bén về nghiệp vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội như thế nào?

Thượng tá Vũ Thanh Tùng: Những năm qua, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã trở thành lực lượng “chủ công,” “mũi nhọn,” “đi đầu” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, với phương châm “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách.”

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã nắm chắc đánh giá đúng tình hình, chủ động dự báo sớm những vấn đề nổi lên để làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội và giải pháp phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đã trực tiếp phát hiện, điều tra khám phá hàng trăm ngàn vụ án nghiêm trọng phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trong đó khởi tố, điều tra hơn 100 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ đại án tham nhũng kinh tế lớn được khám phá, điều tra, xử lý gắn liền với “thương hiệu” của lực lượng Cảnh sát Kinh tế; qua các vụ án thu hồi tài sản cho Nhà nước với tổng trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng; thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, đã nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc toàn diện trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Với những thành tích trên, Cục Cảnh sát Kinh tế và một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,” hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương.

Tuyên chiến với thực phẩm giả, thuốc giả

- Vừa qua, lực lượng Công an đã triển khai cao điểm đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thượng tá có thể cho biết kết quả triển khai công tác này của lực lượng Cảnh sát kinh tế đến nay và phương hướng trong thời gian tới?

Thượng tá Vũ Thanh Tùng: Thực hiện Cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ do Chính phủ, Bộ Công an phát động, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xử lý các vi phạm, phát hiện, khởi tố 78 vụ/226 bị can.

Nhiều vụ án, chuyên án lớn được triệt phá có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điểm nổi bật trong điều tra các vụ án về hàng giả là đã làm rõ việc lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quy định của Nhà nước và thủ đoạn móc nối, can thiệp, thông đồng của một số cán bộ, đảng viên trong cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp để tham nhũng, tiêu cực.

Phòng Cảnh sát Kinh tế triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả đấu tranh với tội phạm về hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế đã góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội, ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục tập trung làm tốt các mặt công tác sau:

Một là, tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tuyên chiến với thực phẩm giả, thuốc giả, “coi là hành vi vô cùng độc ác,” để duy trì, nhân rộng các biện pháp, khí thế tấn công, trấn áp tội phạm đã triển khai có hiệu quả trong đợt cao điểm.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, cơ quan giám định để tổ chức hoạt động điều tra, xử lý triệt để các đường dây về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ quy mô lớn vừa qua, không để kéo dài.

Từ kết quả đấu tranh, xử lý các vụ án, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật... để tham mưu, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Ba là, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi toàn xã hội cùng vào cuộc, mỗi người dân là chiến sĩ trong phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bốn là, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đề xuất, kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ban, ngành... nâng cao năng lực quản lý; khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp, trong đó phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Quán triệt nguyên tắc “không hình sự hóa quan hệ kinh tế”

- Nghị quyết 68-NQ/TW đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cách tiếp cận, quan điểm đối với xử lý hình sự trong lĩnh vực kinh tế. Thưa Phó Cục trưởng, C03 sẽ triển khai, cụ thể hóa quan điểm, nghị quyết của Đảng như thế nào trong thời gian tới, để đảm bảo giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vừa làm trong sạch, lành mạnh, vừa kiến tạo môi trường sản xuất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội?

Thượng tá Vũ Thanh Tùng: Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Cảnh sát Kinh tế tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm; quán triệt nguyên tắc “không hình sự hóa quan hệ kinh tế,” ưu tiên giải pháp kinh tế, khắc phục hậu quả trong xử lý nhưng cũng xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi tư lợi, chiếm đoạt, không hợp tác khắc phục hậu quả, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, kiến tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật về những bức thiết của thực tiễn

- Trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát kinh tế còn phát hiện, tổng kết, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chính sách, pháp luật; nổi bật trong thời gian qua Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự. Thượng tá có thể chia sẻ về công tác tham mưu chính sách này?

Thượng tá Vũ Thanh Tùng: Đề án “Xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc” là Đề án quan trọng, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn, góp phần tiết kiệm cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, khơi thông được nguồn lực dòng tín dụng, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-ã hội của đất nước.

Sau khi tham mưu cho Bộ Công an hoàn thành xây dựng Đề án, Cục Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Quyết định số 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 256-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị.

C03 đang chủ động thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận, Quyết định, Kế hoạch trên và đang triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 164/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BQP hướng dẫn thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 164.

- Xin cảm ơn Thượng tá./.

