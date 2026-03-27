Huế: Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, thành phố Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông và vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14/2, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe mô tô, chở theo một thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 8, theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò, xã Quảng Điền.

Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, Tuấn điều khiển phương tiện rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường. Trong quá trình chuyển hướng, xe mô tô đã va chạm với một phụ nữ đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Quảng Điền, nhưng tử vong cùng ngày. Nguyễn Kim Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán; phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, đối tượng này còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b, khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

