Khởi tố, bắt tạm giam 3 tài xế trong 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Tối 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Quốc Đạo (sinh năm 1991), Phạm Quốc Huy (sinh năm 1992) và Huỳnh Hùng (sinh năm 1996).

Đây là các tài xế đã gây ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từ ngày 13- 20/2/2026 (chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm 7 người tử vong.

Cụ thể, rạng sáng 13/2/2026 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), tài xế xe tải biển kiểm soát 47B-258.58 và Nguyễn Quốc Đạo điều khiển xe container biển kiểm soát 50E-166.62 kéo rơ-mooc đã có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao do mẫu thuẫn không nhường đường. Hậu quả khiến xe tải lật sang làn đối diện, đè trúng hai xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân thương vong.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngày 15/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đạo, đồng thời khẩn trương truy tìm tài xế xe tải đã bỏ trốn để xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, chiều 18/2/2026, tại xã Bảo Lâm 5 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 61K–320.20 do Huỳnh Hùng trú tại phường B’Lao điều khiển và xe máy biển kiểm soát 47N1-220.28 đi ngược chiều khiến 3 người trên xe máy tử vong. Cả 3 nạn nhân là những người trong 1 gia đình (bố, mẹ và con).

Ngay sau đó, ngày 20/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Huỳnh Hùng để làm rõ trách nhiệm hình sự.

Rạng sáng 20/2/2026, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Phạm Quốc Huy điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 86C-170.68 đã đâm trực diện vào xe máy do ông L.V.C điều khiển tại ngã tư Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Huy đã nhấn ga bỏ chạy, kéo lê xe máy của nạn nhân trên mặt đường hơn 500 mét. Chấn thương quá nặng đã khiến ông L.V.C tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã triệu tập làm việc với Huy, xác định nồng độ cồn trong máu lên đến 123.86 mg/dl.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Đến ngày 23/2/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Phạm Quốc Huy về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau các vụ tai nạn giao thông xảy ra, các lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác khám nghiệm, điều tra, xử lý…

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đều được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ngay khi sự việc xảy ra và được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 16-21/2/2026), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 11 người bị thương. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường thực hiện các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông.

Qua đó, đã yêu cầu dừng 21.061 phương tiện để kiểm soát, phát hiện, lập biên bản xử lý 3.245 trường hợp vi phạm, tạm giữ tổng số 636 phương tiện, trong số phương tiện bị tạm giữ có 579 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; xử lý 925 trường hợp vi phạm tốc độ, 187 trường hợp dừng, đỗ sai quy định…/.

Cả nước có 230 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...