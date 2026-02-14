Xã hội

Pháp luật

Đồng Nai: Điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong

Cảnh sát đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong sau xô xát xảy ra tại thôn Ninh Phước, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.

Đậu Tất Thành
Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Vũ Hoàng Thành (45 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, Trần Minh Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) đến nhà mẹ ruột ở thôn Ninh Phước, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai chơi. Tại đây, anh Hiếu đã xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Hoàng Thành, ngụ ấp 3, xã Lộc Hưng, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Hiếu được cho là lấy dao từ trong nhà, đâm vào người anh Thành khiến anh này ngã xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thành đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xô xát #Tử vong #Điều tra #Vụ án mạng Đồng Nai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhu cầu mua sắm, thanh toán, vay mượn và đi lại tăng cao, các hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng cũng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi.