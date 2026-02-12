Xử phạt nghiêm khắc hai tài xế rượt đuổi nhau trên cao tốc

Ngày 12/2, Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử vụ hai tài xế rượt đuổi nhau trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/1, tài xế Lương Văn Quốc (31 tuổi) lái ô tô tải biển kiểm soát 15LD-004.02 chạy trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Tháp) khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) bị xe ô tô chở khách biển kiểm soát 63B-013.64 do Nguyễn Đức Tín (45 tuổi) điều khiển vượt lên, tạt đầu xe nhưng chưa xảy ra va chạm.

Khoảng 20 phút sau, khi vừa xuống dốc cầu vượt C1 thuộc ấp 1 (xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp), tài xế Quốc nhìn thấy xe ô tô chở khách biển kiểm soát 63B-013.64 đang chạy phía trước nên định vượt xe lên chửi tài xế.

Lúc này, phần đường chỉ có một làn dành cho xe ô tô, tài xế Quốc chạy xe vượt lên bên phải xe ô tô chở khách, chỉ về phía tài xế xe ô tô chở khách và chửi. Do không giữ khoảng cách an toàn, nên phần thùng xe bên trái ô tô tải va chạm vào phần thân xe bên phải làm hư hỏng gương chiếu hậu của xe ô tô khách.

Do tức giận, dù trên xe ô tô đang có 25 hành khách, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, lái xe Nguyễn Đức Tín đã điều khiển xe chở khách truy đuổi ô tô tải trong 3km (từ cầu vượt C1 đến ngã ba giao nhau giữa đường tỉnh 878 với đường tỉnh 865, thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Hai lái xe Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc đã bỏ qua các quy tắc về an toàn giao thông, vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như: Điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định; chuyển làn đột ngột; điều khiển xe trên làn đường dành cho xe mô tô, xe thô sơ; điều khiển xe chạy vòng tròn tại ngã ba giao lộ nơi không được phép điều khiển xe quay đầu…

Clip ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Kết luận định giá xác định thiệt hại đối với xe khách hơn 17,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hai tài xế đều ân hận về hành vi. Chủ tọa phiên tòa cho rằng, hành vi của hai bị cáo vi phạm nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Riêng bị cáo Tín, dù trên xe có 25 hành khách nhưng vẫn rượt đuổi xe tải nên cần phải xử phạt nặng hơn bị cáo Quốc.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, tài xế xe khách Hùng Hiếu) mức án 1 năm 3 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quốc (31 tuổi, quê Vĩnh Long) 1 năm tù cùng về tội danh "gây rối trật tự công cộng"./.

