Phá đường dây ma túy liên tỉnh cùng nhiều vũ khí nguy hiểm

Ngày 9/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công chuyên án về đường dây mua bán ma túy liên tỉnh; bắt giữ 4 đối tượng cùng một số vũ khí nguy hiểm do các đối tượng này tàng trữ.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1/2026 các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lê Minh Dũng (sinh năm 1988, trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) có dấu hiệu móc nối với một đối tượng tên Duy ở Khánh Hòa để đưa một lượng lớn ma túy lên Lâm Đồng tiêu thụ trong dịp Tết.

Xác định thời gian, địa điểm của các đối tượng, chiều 5/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Trạm Cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 27C (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an tỉnh Khánh Hòa đã vây ráp một xe khách trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1985, đăng ký thường trú Hà Nội, tạm trú Phường Cam Ly - Đà Lạt) đang nhận gói hàng 100g ma túy dạng ketamine và 50 viên thuốc lắc.Làm việc với Công an, Phạm Trung Hiếu khai nhận, số chất ma túy này đối tượng nhận giúp 1 người tên là Thanh để chuyển về cho Lê Minh Dũng tại chợ Phú Thuận (xã D’Ran).

Kiểm tra xe của Phạm Trung Hiếu, các trinh sát tiếp tục phát hiện thêm gần 400g ma túy ketamine cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy cất giấu tinh vi. Hiếu khai nhận số ma túy này được lấy từ Thành phố Hồ Chí Minh mang về Đà Lạt.

Trước khi bị bắt, đối tượng đã kịp phân chia, cất giấu một nửa số hàng tại khu vực chung cư Yersin (Đà Lạt). Từ lời khai của Phạm Trung Hiếu, Ban chuyên án bắt giữ Lê Minh Dũng tại xã D’Ran.Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Minh Dũng, cơ quan điều tra thu giữ một vật bằng kim loại màu đen, dài 70cm, nghi là súng bắn đạn hơi nguy hiểm cùng một số dao, kiếm các loại.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác tại Khánh Hòa đã bắt giữ Trần Lê Quốc Duy (sinh năm 2006, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa), được xác định là đầu mối cung cấp ma túy từ Nha Trang lên Đà Lạt.

Qua điều tra xác định Trần Lê Quốc Duy là một mắt xích quan trọng tới đường dây buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Duy cũng từng dính líu đến vụ nổ súng gây rối tại Cam Ranh trước đây.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an khám xét một phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phát hiện một đối tượng đang tàng trữ 10g ma túy methamphetamine. Đối tượng này khai nhận vừa mua của Phạm Trung Hiếu về phân nhỏ bán kiếm lời



Kết thúc chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tổng cộng nửa cân ma túy dạng ketamine cùng nhiều vũ khí nguy hiểm trước Tết. Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ./.

