Công an cảnh báo quảng cáo trá hình dẫn dụ người dân cá cược, cờ bạc online

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn in mã QR cá cược trái phép lên các vật dụng phát miễn phí, lợi dụng tâm lý tò mò, ham lợi để lôi kéo người dân tham gia cờ bạc online.

Trang thông tin của Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo về chiêu tặng quà miền phí gắn mã QR dẫn dụ người dân tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến. (Ảnh chụp từ màn hình)
Trang thông tin của Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo về chiêu tặng quà miền phí gắn mã QR dẫn dụ người dân tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến. (Ảnh chụp từ màn hình)

Ngày 24/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Theo Công an Thành phố, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa… để cho, tặng miễn phí các vật dụng (như ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phông, ghế đá, biển hiệu).

Ngoài ra, các đối tượng còn tặng mũ bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường có in logo, biểu tượng như “OK VIP,” “MB66,” “thần tài đến,” “…tỷ trao tay,” “nhận lì xì… tỷ,” kèm mã QR dẫn đến các trang web được giới thiệu là cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến.

Đáng chú ý, khi quét mã QR, người dùng được hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng thứ ba với quảng cáo “truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng.”

Theo cơ quan công an, đây là hình thức quảng cáo trá hình, lợi dụng tâm lý tò mò, ham lợi của một bộ phận người dân để dẫn dụ tham gia các hoạt động cá cược, cờ bạc online trái phép, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước tình hình trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng các vật dụng được cho, tặng, tài trợ có gắn nội dung quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép.

Trường hợp phát hiện vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định./.

