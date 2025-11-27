Đà Nẵng triệt phá cơ sở núp bóng công ty công nghệ để vận hành website cờ bạc trực tuyến

Ngày 27/11, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc tổ chức lên đến hàng chục người "núp bóng" công ty công nghệ vi phạm pháp luật.



Cụ thể, trước đó, vào khoảng 14h ngày 19/11, trong đợt kiểm tra phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê, các đơn vị đã phát hiện tại cơ sở “Penta”, số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành, có 63 người đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2019, Trần Lê Duy (1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê điều hành “công ty công nghệ” lập trình game, giao dịch tiền ảo và quản trị các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú cùng địa phương) làm quản lý kỹ thuật. Đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để xây dựng, nâng cấp nhiều website cờ bạc trực tuyến như cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề và tài xỉu.

Nhóm này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp công nghệ: chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng, phó nhóm và trao đổi qua Google Chat để bảo mật.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ làm việc trên máy tính do cơ sở cấp và nhận chỉ đạo từ đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy và Sơn trực tiếp quản lý kỹ thuật, cập nhật giao diện, xử lý lỗi và tích hợp các chức năng nạp, rút tiền bằng VND, USDT, ETH… theo yêu cầu của Torres.

Công an đọc lệnh khởi tố một số đối tượng trong đường dây "núp bóng" công ty công nghệ để vi phạm pháp luật. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở khác trong cùng hệ thống gồm 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (phường Hải Châu), TEMA và ZENTEK (phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ tại các địa điểm gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, số tiền 1.277.980.000 đồng cùng hai ô tô của Duy và Sơn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Công an cho biết nhiều website cờ bạc trong hệ thống này vẫn đang hoạt động trên internet, chủ yếu nhằm lừa đảo người chơi. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng cá nhân và truy xét các đối tượng liên quan. Cơ quan công an kêu gọi những người từng làm việc tại các cơ sở trên đến trình diện để phục vụ điều tra./.