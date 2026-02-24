Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán trái phép 22 bánh heroin ​

Ngày 24/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước, không để tội phạm lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán gia tăng hoạt động phạm tội, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đào Minh Hoàng (sinh năm 1981, thường trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hoàng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận “hàng” từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an Nghệ An phối hợp với Công an Hà Tĩnh đã phục kích tại khu vực xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng cùng tang vật gồm 22 bánh heroin.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

