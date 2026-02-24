Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị can khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987, cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận...

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9-13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định mặc dù không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng Lan và Tú đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an để có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.

Sau khi nhận tiền “chạy án” 26 tỷ đồng, Lan và Tú đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Do vậy, cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền;” cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu cùng 2 cấp dưới và Nguyễn Thị Thanh Tú đã có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỷ đồng huy động vào mục đích cá nhân Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa đã sử dụng hơn 1.000 tỷ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính."