Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ

Tổng Bí thư yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Sáng 24/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 55 về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.

Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài lơ là nhiệm vụ không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.