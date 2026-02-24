Thủ tướng cho rằng, đội ngũ những nhà KHXH chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/02, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, đội ngũ những nhà khoa học xã hội chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Chúc Tết các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chính là “cơ quan tham mưu chiến lược” của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn - nơi kết tinh trí tuệ của nhiều thế hệ nhà khoa học, trung tâm luận giải những vấn đề lớn của đất nước, khơi mở tư duy phát triển.

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải là 1 tập thể đoàn kết; tập trung nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, sâu hơn với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa với mục tiêu độc lập tự chủ, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học Chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa ra tầm nhìn 100 năm cho đất nước; góp phần tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn chính sách, đóng góp thiết thực cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tinh thần “Tư vấn kịp thời - Phân tích sâu sắc - Dự báo chính xác - Kiến nghị khả thi, thiết thực.” Đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội, đáp ứng nhu cầu đất nước trong tình hình mới. Quá trình này phải truyền động lực, tạo cảm hứng cho người học, người nghiên cứu.

Thủ tướng chỉ rõ, Viện phải nghiên cứu xây dựng giải pháp phát huy, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại; vấn đề kinh tế đặt trong tổng thể các vấn đề chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng và đối ngoại; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu, cách làm.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo vô hạn và bản lĩnh học thuật ưu tú, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà./.

Thủ tướng thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam Sáng 24/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.