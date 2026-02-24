Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên

Nhằm thống nhất nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết để các ứng cử viên thực hiện tốt trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, ngày 24/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường để gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng luật.

Thanh Hóa đã hoàn thành 20/37 bước theo hướng dẫn của Trung ương, nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Công tác tổ chức bộ máy, lập và niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện chủ động, nghiêm túc.

Thông qua ba vòng hiệp thương dân chủ, khách quan, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất danh sách ứng cử viên bảo đảm cơ cấu, thành phần và tính đại diện. Theo đó, danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội do tỉnh giới thiệu, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo phân bổ; đồng thời lựa chọn 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đáp ứng yêu cầu cơ cấu và số dư theo quy định.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình.

Ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo từng đơn vị bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa trình bày kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; đại diện UBND tỉnh thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 của tỉnh.

Tiến sỹ Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV cũng giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng thời chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm khi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng quy định, quy trình và tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ gắn với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng; bầu đủ số lượng, cơ cấu và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cử tri nắm rõ thông tin về ứng cử viên; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật; chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án nhân lực, tăng cường kiểm tra, giám sát từng khâu, không để xảy ra sai sót, chậm trễ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường nắm tình hình cơ sở, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng bầu cử để vi phạm pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với kết quả tổ chức bầu cử tại địa phương, đơn vị.

Các ứng cử viên, cần thực hiện nghiêm quy định của Luật Bầu cử, xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, thiết thực, sát thực tiễn, thể hiện rõ trách nhiệm và cam kết trước cử tri cũng như lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân với tinh thần cầu thị, không hứa hẹn vượt thẩm quyền./.

