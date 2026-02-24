Rà soát, cập nhật danh sách cử tri, không để sót công dân đủ điều kiện bầu cử

Ngày 24/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn; hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường bảo đảm an ninh trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả công tác vận động bầu cử; chủ động nắm tình hình, dự báo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hoàn thành việc xây dựng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đúng quy định; đồng thời tổ chức giám sát công tác bầu cử tại cơ sở theo 2 đợt.

Qua giám sát bước đầu đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, nhất là tại cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật về bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng cao điểm, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; tập trung tuyên truyền theo từng đơn vị bầu cử.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; cơ quan thường trực khẩn trương chuyển giao đầy đủ tiểu sử, danh sách người ứng cử để niêm yết; phối hợp rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, không để sót công dân đủ điều kiện bầu cử; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh “điểm nóng;” bảo đảm đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu trang trọng, đúng quy định.

Các thành viên Ủy ban bầu cử, các đoàn giám sát khi xuống cơ sở phải gắn với kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công vào ngày 15/3/2026, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã ban hành đầy đủ chỉ thị, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử.

Toàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp; Ủy ban bầu cử tỉnh và 99 Ủy ban bầu cử cấp xã; 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 689 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã và 2.765 Tổ bầu cử. Đồng thời, thành lập 4 tiểu ban giúp việc gồm: Tuyên truyền; An ninh, trật tự; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban giúp việc chung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Về đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu, tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 16 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu 85 đại biểu; 689 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, bầu 2.236 đại biểu.

Qua 3 vòng hiệp thương, tỉnh đã lập danh sách chính thức 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 137 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 3.693 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Danh sách người ứng cử được công bố theo từng đơn vị bầu cử đúng thời gian luật định.

Đến ngày 20/2/2026, toàn tỉnh có 2.435.738 cử tri được lập và niêm yết danh sách. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, từ hệ thống truyền thanh cơ sở đến các nền tảng số, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chủ động, chặt chẽ. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử./.

