3 đột phá chiến lược trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành TW Đảng

3 đột phá chiến lược gồm Đột phá về thể chế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới công tác cán bộ và Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

vna-potal-3-dot-pha-chien-luoc-trong-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-8604024.jpg

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá về thể chế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới công tác cán bộ và Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại./.

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

