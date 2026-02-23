Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Chuẩn bị chu đáo từ cơ sở

Ngày 23/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp lần thứ 4 nhằm đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, các tiểu ban bầu cử tập trung trao đổi về chương trình hành động của người ứng cử, thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, kế hoạch tiếp xúc cử tri và công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tây Ninh đã hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, danh sách gồm 19 người; trong đó có 10 nữ (52,63%), 4 người trẻ tuổi (21,05%), 1 người ngoài Đảng (5,26%) và 6 người tái cử (31,58%).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách gồm 135 người; trong đó có 73 nữ (54,07%), 44 người trẻ tuổi (32,59%), 23 người ngoài Đảng (17,04%), 45 người tái cử (33,33%), 2 người dân tộc thiểu số (1,48%) và 6 người có tôn giáo (4,44%). Cơ cấu, thành phần bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Dự kiến, ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ tham gia tiếp xúc cử tri từ ngày 27/2-6/3; ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc từ ngày 9-12/3.

Ngày 24/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn ứng cử viên xây dựng và trình bày chương trình hành động, kỹ năng vận động bầu cử đúng quy định pháp luật.

Các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Ủy ban bầu cử tỉnh đã đôn đốc Ủy ban bầu cử cấp xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ người ứng cử; cập nhật danh sách hiệp thương trên Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch; hệ thống thông tin cơ sở và các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tin, bài, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 4. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; chưa phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử, chưa ghi nhận khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và người ứng cử.

Về điều kiện vật chất phục vụ bầu cử, công tác khảo sát thùng phiếu, thống kê tài liệu in ấn đã được thực hiện. Sở Nội vụ đang triển khai mua sắm thùng phiếu, in ấn tài liệu theo quy định. Ủy ban bầu cử các cấp chủ động in ấn, phân phối tài liệu, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu đúng thời gian.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các tiểu ban tiếp tục theo dõi, đôn đốc ủy ban bầu cử cấp xã hoàn thiện và công bố danh sách chính thức người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí, rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền theo kế hoạch.

Đến ngày 20/2, công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Ninh cơ bản bảo đảm yêu cầu, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật./.

