Toàn cảnh Tổng Bí thư dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy sức sống của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử 66 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Từ mùa xuân Canh Tý 1960, "Tết trồng cây" đã trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần phủ xanh đất nước và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng tăng rõ rệt, diện mạo đô thị và nông thôn đều thay đổi tích cực.

Tổng Bí thư khẳng định, trồng thêm một cây là gửi gắm niềm tin vào tương lai xanh và sự phát triển bền vững của đất nước. Lễ phát động năm 2026 thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới./.