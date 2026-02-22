Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2, tại Thủ đô Washington D.C., Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Shannon Kellog - Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon phụ trách Chính sách công khu vực châu Mỹ.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Amazon trên phạm vi toàn cầu; đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Amazon cung ứng tại thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, dịch vụ điện toán đám mây của Amazon đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sự thành công của Amazon tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho môi trường kinh doanh, đầu tư ngày càng cởi mở, thuận lợi, minh bạch và tiềm năng phát triển dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, hiện nay, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư nhằm bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài..

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an luôn ủng hộ các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Amazon, hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Shannon Kellog - Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon phụ trách Chính sách công khu vực châu Mỹ, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Bộ Công an sẽ tiếp tục lắng nghe, trao đổi thẳng thắn các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo môi trường hợp tác minh bạch, bền vững.

Bộ trưởng khuyến khích Amazon tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tổ chức các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phân tích dữ liệu lớn và quản trị hạ tầng số; đồng thời ủng hộ quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, cân bằng, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát biểu đáp từ, ông Shannon Kellogg trân trọng cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã ủng hộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam thời gian qua; mong muốn được đồng hành, hiện thực hóa những định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, trong đó có các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Lãnh đạo Tập đoàn Amazon bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực của Chính phủ và Bộ Công an trong việc xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Phó Chủ tịch Shannon Kellog khẳng định Amazon coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài, mở rộng các hoạt động cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Tập đoàn Amazon mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hướng dẫn và tư vấn của Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian tới./.

