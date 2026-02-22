Song Mã bên dòng Thu Bồn: Chuyện gốm, chuyện lũ và khát vọng Đà Nẵng mới

Bên dòng Thu Bồn, ngựa củi lũ tái sinh từ thiên tai song hành cùng Lộc Mã gốm 500 năm tuổi. Hai sắc thái linh vật độc đáo cùng thắp lên khát vọng phát triển dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, dòng sông Thu Bồn (Đà Nẵng) trở thành nơi hội tụ của hai dòng chảy nghệ thuật độc đáo: Củi lũ và Gốm Thanh Hà.

Tại Làng Củi Lũ, nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận đã biến những thân gỗ mục, rác biển sau bão thành 28 tác phẩm điêu khắc độc bản. Những chú "Ngựa Vân Giáp", "Ngựa Tái sinh" xù xì, gai góc không chỉ là nghệ thuật tái chế mà còn là tuyên ngôn về sự hồi sinh kỳ diệu từ đau thương thiên tai, biến những "vết sẹo" của tự nhiên thành tác phẩm giàu sức sống .

Đối lập với vẻ phong trần ấy, làng gốm Thanh Hà 500 tuổi lại trình làng những chú "Lộc Mã" đất nung no tròn, phồn thực. Nghệ nhân Nguyễn Viết Lâm cho biết, khác với ngựa chiến, Lộc Mã mang dáng vẻ quý tộc, chân ngắn, bước đi uyển chuyển, tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc và thăng tiến trong năm mới .

Dù khác biệt về chất liệu và hình hài, cả hai linh vật đều chở theo khát vọng chung của vùng đất di sản: Vừa kiên cường vượt khó, vừa hướng tới tương lai phồn vinh, thịnh vượng ./.