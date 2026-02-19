Địa Lan trong không gian Tết miền Bắc: Một tháng nở hoa, cả năm chờ đợi

Địa lan – loài hoa chỉ nở rộ trong những ngày đầu xuân, mang đến sắc Tết thanh tao cho người miền Bắc, ẩn sau đó là cả năm chăm sóc và sự kiên nhẫn “đánh cược” với thiên nhiên.

Với nhiều người miền Bắc, mỗi độ xuân về, bên mâm ngũ quả, câu đối đỏ, không thể thiếu sắc hoa địa lan – loài hoa gắn với sự thanh tao, bền bỉ và may mắn đầu năm.

Khác với nhiều loài hoa khác, địa lan gần như không thể chủ động chăm sóc để nở đúng dịp Tết. Người trồng không thể “hẹn giờ” cho hoa bung sắc theo ý muốn, mà phải trồng hàng trăm gốc, chăm sóc suốt cả một năm trời, chỉ để chờ vài chậu nở đúng những ngày đầu xuân.

Đó là cuộc “đánh cược” thầm lặng với thiên nhiên, là sự tính toán từng ngày nắng, ngày mưa, từng đợt rét và những thay đổi của thời tiết. Chỉ cần lệch vài hôm, hoa có thể nở sớm hoặc muộn, và Tết lại thiếu đi khoảnh khắc trọn vẹn nhất./.