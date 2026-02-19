Tại sao nỗ lực thiết lập hòa bình biên giới Campuchia-Thái Lan luôn gặp khó khăn?

Trang The Diplomat có trụ sở tại Mỹ đăng bài phân tích cho rằng việc giải quyết tranh chấp gay gắt giữa hai nước này dường như còn rất xa vời, mặc dù vẫn có hướng đi khả thi.

Những nỗ lực thiết lập hòa bình trên biên giới Campuchia – Thái Lan liên tục bế tắc do tranh chấp lãnh thổ lịch sử chưa được giải quyết triệt để. Xung đột bùng phát trở lại từ tháng 7/2025, dù hai bên từng đạt thỏa thuận ngừng bắn và ký Hiệp định hòa bình Kuala Lumpur với sự trung gian của Mỹ, ASEAN và Malaysia. Tuy nhiên, các thỏa thuận này chỉ nhằm giảm leo thang, không xử lý cốt lõi là đường biên giới kéo dài hơn 800 km với nhiều khu vực chưa được phân định rõ.

Nguồn gốc tranh chấp bắt đầu từ thời thuộc địa Pháp, đặc biệt liên quan đến các bản đồ do Ủy ban biên giới Pháp – Xiêm lập đầu thế kỷ 20. Phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế năm 1962 xác định đền Preah Vihear thuộc Campuchia, song không làm rõ toàn bộ khu vực xung quanh và các điểm nóng khác như Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch hay Ta Krabei. Hai nước tiếp tục đưa ra các cách diễn giải pháp lý trái ngược về giá trị của bản đồ lịch sử và nguyên tắc phân thủy./.