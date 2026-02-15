Bầu cử Thái Lan: Đảng Nhân dân kêu gọi tổ chức bầu cử lại sau vụ rò rỉ dữ liệu

Ngày 15/2, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) của Thái Lan, ông Nattapong Ruangpanyawut, đã kêu gọi Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) nhanh chóng tiêu hủy các lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua và tổ chức bầu cử lại trong thời gian sớm nhất.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về lỗ hổng trong hệ thống của cơ quan chính phủ, làm dấy lên lo ngại rằng nguyên tắc bỏ phiếu kín có thể không được bảo đảm theo quy định.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Nattapong cho biết dữ liệu về bầu cử, bao gồm danh sách đăng ký cử tri tại mỗi điểm bỏ phiếu, có thể đã bị rò rỉ ra công chúng hoặc rơi vào tay các cá nhân có ý đồ xấu.

Ngoài ra, hình ảnh các phiếu bầu có mã vạch đã bị lan truyền trên mạng khi các quan sát viên bầu cử chụp cảnh các cán bộ kiểm phiếu giơ phiếu bầu lên, trong đó hiển thị cả mã vạch và tên cử tri.

Theo ông Nattapong, nếu có hình ảnh của cuống phiếu gốc chứa số thứ tự và mã vạch, cùng với hình ảnh của phiếu bầu, có thể xác định cụ thể cử tri đó đã bỏ phiếu cho ai.

Ông cho rằng, do quy trình bầu cử có sự tham gia của nhiều bên, gồm quan chức bầu cử, giới truyền thông và các thành viên công chúng quan sát cuộc bầu cử, rủi ro lớn nhất hiện nay là khoảng 70% thông tin đã bị rò rỉ ra công chúng.

Chỉ cần một trường hợp như vậy cũng đủ cho thấy quy trình này không bảo đảm tính trực tiếp và bí mật của bầu cử.

Lãnh đạo đảng PP nhấn mạnh, dù là do sơ suất hay do thiết kế có chủ đích của hệ thống bầu cử nhằm cho phép đảo ngược cách cử tri bỏ phiếu, sai sót này không nên xảy ra. Ông kêu gọi ECT thừa nhận trách nhiệm, lập tức tiêu hủy các lá phiếu và tổ chức bầu cử lại càng sớm càng tốt.

Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử ngày 8/2. Kết quả sơ bộ cho thấy chiến thắng áp đảo thuộc về đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul, với khoảng 193 ghế, bỏ xa đảng đứng thứ hai là đảng PP chỉ giành được khoảng 118 ghế, và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) xếp thứ 3 với khoảng 74 ghế.

Với kết quả này, đảng Tự hào Thái sẽ dễ dàng tập hợp đủ số ghế quá bán tại Hạ viện (251/500) để đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi ECT chính thức công nhận kết quả bầu cử (trong vòng 60 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử)./.

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.