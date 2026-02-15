Xuân Bính Ngọ: Người Việt tại Campuchia kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước

Đối với mỗi người Việt, dù đang sinh sống nơi đâu, Tết Nguyên đán luôn là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết với quê hương, đất nước.

Trong không khí rộn ràng trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026, mỗi kiều bào tại Campuchia lại trào dâng nỗi nhớ quê nhà, với tâm thức luôn hướng về nguồn cội, cùng niềm tự hào và kỳ vọng vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong những ngày trước thềm Năm mới Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã có nhiều hoạt động mừng Xuân, đón Tết, mang tới không khí ấm cúng, thân thuộc như đang ở quê hương Việt Nam.

Các chương trình “Xuân Quê hương,” “Tết cộng đồng,” nơi bà con kiều bào cùng các cán bộ, doanh nhân, sinh viên Việt Nam sinh sống và làm việc tại đất nước Chùa Tháp tụ họp, quây quần bên những mâm cỗ truyền thống, hay các hoạt động gói bánh chưng bánh tét, lan tỏa hồn Tết Việt nơi đất khách, gắn kết những người con sinh sống xa quê hương, nhưng vẫn một lòng hướng về Tổ quốc.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2 vừa qua, tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn thấu hiểu, quan tâm, ưu tiên và chỉ đạo giải quyết nhất quán những kiến nghị và mong mỏi của bà con kiều bào cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Campuchia, từ đó góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chưa lúc nào quan hệ Việt Nam-Campuchia được thấu hiểu, gắn bó và tốt như lúc này và chiều hướng sẽ ngày càng tốt lên.

Ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chia sẻ cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia luôn một lòng hướng về Tổ quốc. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Tại chương trình Tết cộng đồng “Xuân Quê hương” được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, ông Sim Chy - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) - cho biết bà con người gốc Việt tại Campuchia luôn giữ vững những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực lao động, sản xuất, tích cực hội nhập và tuân thủ luật pháp sở tại.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam cần cù, nghĩa tình và đáng tin cậy trong lòng nhân dân Campuchia, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Dù sinh sống xa quê hương, ông Sim Chy chia sẻ cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia luôn một lòng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào dân tộc. Song song với việc ổn định và phát triển đời sống, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia luôn chú trọng giữ gìn tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” để dù ở bất cứ nơi đâu, cội nguồn dân tộc vẫn luôn được giữ gìn và tiếp nối.

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk bày tỏ mong muốn đất nước bước vào kỷ nguyên mới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Tại khu vực duyên hải Tây Nam Campuchia, ông Trần Văn Năm - Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk - chia sẻ cộng đồng kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, không chỉ mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cộng đồng kiều bào tại Campuchia luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo từ Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ vật chất mà còn là những động viên về tinh thần kịp thời, giúp bà con có điều kiện phấn đấu tốt hơn, hòa nhập hơn trên quê hương thứ hai.

Thường xuyên theo dõi tin tức về tình hình trong nước, ông Trần Văn Năm bày tỏ vô cùng phấn khởi khi thời gian qua, đất nước đạt được những tiến bộ, thành tựu lớn về kinh tế, xã hội, đối ngoại.

Đặc biệt, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công mới đây cũng là niềm vui đối với kiều bào. Ông Trần Văn Năm bày tỏ kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy sự tiến bộ đã đạt được để đưa đất nước phát triển hơn nữa.

“Mong rằng nhiệm kỳ tới sẽ là một nhiệm kỳ bùng nổ để phát triển, nhất là về kinh tế và tất cả mọi mặt, để sánh vai với các nước phát triển trên thế giới,” Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk chia sẻ.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia được nâng lên tầm cao mới, cùng với sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của bà con, là một kiều bào sinh sống ở Campuchia gần 40 năm, ông Trần Văn Năm bày tỏ hy vọng trong kỷ nguyên mới, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa, đồng thời bà con Việt kiều cũng có điều kiện sống tốt hơn.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk đặt mục tiêu gắn kết bà con cộng đồng nhiều hơn, động viên bà con luôn chấp hành luật pháp sở tại, cải thiện đời sống, qua đó nâng cao hình ảnh Việt kiều trong cộng đồng sở tại để không phụ lòng mong mỏi của Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm.

Xuân Bính Ngọ 2026 ghi nhận nhiều niềm vui của đất nước Việt Nam, trong đó có thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV với nhiều định hướng chính sách, chiến lược được vạch rõ trong các văn kiện.

Là một đảng viên, cán bộ đang công tác ở nước ngoài, ông Đỗ Việt Phương - Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia - cho biết mỗi người đều có trách nhiệm nghiên cứu và đưa các nghị quyết vào thực tế. Với tinh thần đó, ông Đỗ Việt Phương tin rằng kinh tế-xã hội của Việt Nam sẽ đi lên mạnh mẽ trong những năm tới.

Liên quan tới hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, trong bối cảnh chung của sự phát triển kinh tế Việt Nam, cùng với chủ trương thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với các nước láng giềng, Tham tán Thương mại Đỗ Việt Phương bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ có nhiều dư địa để thảo luận các đường hướng hợp tác.

Ông Đỗ Việt Phương nhấn mạnh lợi thế đường biên giới chung dài, giao thương trực tiếp bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên là những nền tảng quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tiếp tục kết nối giao thương vì lợi ích của hai nước, đóng góp vào quan hệ thương mại cũng như tăng trưởng kim ngạch song phương, sớm đạt mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD như lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Mùa Xuân biểu trưng cho một khởi đầu mới. Khi Tết Bính Ngọ 2026 tới gần, trong tim mỗi người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài đều in đậm hình ảnh quê hương, đất nước, cùng quyết tâm và kỳ vọng đất nước Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng./.

