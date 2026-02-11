Người Việt tại thành phố Upha của Nga giữ gìn truyền thống và tích cực hội nhập

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 9/2, tại Nhà Văn hóa trung tâm thành phố Upha, Hội người Việt tại đây đã tổ chức đón Tết Bính Ngọ cho bà con kiều bào.

Là cộng đồng người Việt khá bền vững hình thành hơn 40 năm qua, từ năm 2021 khi kiện toàn được tổ chức Hội người Việt, cộng đồng đã ngày một hội nhập tích cực hơn vào đời sống sở tại, đồng thời tăng cường truyền bá và duy trì văn hóa và truyền thống Việt Nam trong xã hội bản địa cũng như đối với thế hệ nối tiếp.

Bà con đã chuẩn bị cho sự kiện từ cách đây 2 tháng. Sau khi bận cả ngày với công việc kinh doanh tại các trung tâm bán lẻ đến tối các đội văn nghệ cây nhà lá vườn vẫn chăm chỉ dành thời gian luyện tập, đầu tư cho các tiết mục.

Do số lượng bà con mong muốn tham dự lên tới 400 người, Ban tổ chức đã chọn địa điểm là Nhà văn hóa vừa rộng, vừa gián tiếp tạo được tiếng vang trong xã hội sở tại về một sự kiện văn hóa quan trọng của người Việt.

Khen thưởng các cá nhân nhiệt tình trong công tác cộng đồng. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Như Phó Chủ tịch Hội Tô Mây cho biết duy trì bản sắc đồng thời thiết lập và xây dựng mối quan hệ tốt với sở tại là hai nhiệm vụ mà lãnh đạo Hội thường xuyên tâm niệm và lan tỏa tới từng thành viên.

Trong bức thư gửi tới tất cả bà con tại buổi lễ, lãnh đạo Hội nhấn mạnh trong năm qua cộng đồng đã tổ chức được nhiều sự kiện thành công, từ lễ hội Trung Thu đến các cuộc thi thể thao.

Đáng chú ý, Ngày Văn hóa Việt Nam, được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam-Nga, việc đoàn nghệ sỹ nhạc dân tộc từ trong nước sang biểu diễn đã thu hút sự thán phục của đông đảo bạn bè Nga.

Chủ tịch Hội người Việt tại Upha ông Nguyễn Tiến Đức tâm niệm rằng khi định cư tại nước ngoài, song song với việc làm kinh doanh, phát triển kinh tế thì việc nâng cao đời sống văn hóa trong nội bộ cộng đồng, cũng như trong quan hệ với nước sở tại là việc quan trọng để đoàn kết bà con, lan tỏa nếp sống lành mạnh, hòa nhập và hướng tới văn minh.

Không phải mọi người Việt sống tại Upha đều tham gia là thành viên của Hội, song chỉ cần là người Việt, họ luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đùm bọc từ phía Hội, không phân biệt vùng miền, vì tình đồng bào ở đây vượt lên trên tình đồng hương, vì ý thức không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cuộc thi gói bánh chưng tại Upha. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại LB Nga, nhiều bà con đồng lòng khẳng định một trong những điều giữ chân họ với mảnh đất Upha ở miền Đông nước Nga chính là tình đồng bào ấm áp, nếp sống lành mạnh, văn minh, sự quan tâm lẫn nhau, và sự ủng hộ trên mỗi bước đường phát triển.

Ông Đức cho biết ngày nay cộng đồng ngày càng phát triển, một bộ phận không nhỏ đã mua được nhà, nhập quốc tịch Nga, thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên tại Upha đã nhiều người lập nghiệp.

Lãnh đạo Hội vui mừng trước thành công của thanh niên đồng thời ý thức rằng việc duy trì truyền thống và văn hóa cũng ngày càng đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Các lớp học tiếng Việt, các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, duy trì địa chỉ sinh hoạt tinh thần, hoạt động ủng hộ lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều cần có sự chung tay và nhiệt huyết của mỗi cá nhân trong Hội. Cũng nhân dịp Tết, Hội đã khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong phong trào hoạt động chung, gắn kết cộng đồng.

Chương trình văn nghệ đón Tết Bính Ngọ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giai điệu lời ca về quê hương, đất nước song hành cùng những tiết mục đương đại, các "liền anh liền chị" vừa ngọt ngào trong điệu dân ca, vừa "bốc lửa" trong các điệu dân vũ khoẻ khoắn. Một số tiết mục có sự tham dự của các cháu nhỏ, giới thiệu các tài năng nhí đến toàn thể cộng đồng.

Trước đó, người Việt Nam tại Upha đã tham gia thi gói bánh chưng, tiễn Ông Công Ông Táo. Mỗi một nét tập tục Việt Nam được duy trì, gìn giữ và trao truyền lại cho thế hệ sau là lời khẳng định sức mạnh trường tồn của nền văn hoá nghìn năm văn hiến, là tình yêu và nỗi nhớ của mỗi người Việt xa quê, là hành trang tinh thần vững chắc, luôn song hành dù họ có sinh sống nơi đâu và luôn là niềm tự hào và vinh dự mỗi khi giới thiệu: Tôi là người Việt Nam./.

