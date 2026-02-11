Ấm áp và giàu cảm xúc trong Tết cộng đồng đầu tiên ở Nice

Tối 8/2, chương trình “Tết Việt Nice 2026” đã diễn ra trong không khí ấm áp và giàu cảm xúc.

Đây là lần đầu tiên một hoạt động Tết của cộng đồng người Việt Nam được tổ chức tại thành phố Nice, Đông Nam nước Pháp, thu hút đông đảo kiều bào và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương, cùng bạn bè Pháp.

Trong không gian chật kín với hàng trăm người tham dự, Tết Việt Nice 2026 mang đến bức tranh sinh động về Tết cổ truyền Việt Nam thông qua sắc màu trang trí, âm thanh lễ hội và hương vị ẩm thực đặc trưng.

Giữa lòng thành phố ven Địa Trung Hải, hình ảnh câu đối đỏ, đèn lồng, hoa mai, hoa đào cùng bánh chưng truyền thống gợi lên cảm giác thân quen, đưa những người Việt xa xứ trở về với ký ức sum họp gia đình mỗi độ Xuân về.

Chương trình được tổ chức công phu, bài bản với nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm và tương tác. Những người tham dự có dịp trực tiếp gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp..., đồng thời thưởng thức những món ăn ngày Tết đậm đà hương vị quê nhà.

Không khí lễ hội thêm rộn ràng với chương trình văn nghệ gồm các tiết mục múa, hát truyền thống được dàn dựng công phu, phản ánh nét đặc sắc văn hóa của nhiều vùng miền Việt Nam.

Những làn điệu dân ca, điệu múa quen thuộc vang lên giữa tiếng cười và sự sẻ chia, góp phần tạo nên một không gian Tết vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Sự kiện vinh dự đón tiếp bà Stéphanie DO - người gốc châu Á đầu tiên được bầu vào Hạ viện Pháp, cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam Nguyễn Công Tốt, lãnh đạo thành phố và đại diện nhiều hội đoàn tại Nice cũng như các địa phương lân cận.

Sự hiện diện của các đại biểu cho thấy sự quan tâm của chính quyền sở tại đối với cộng đồng người Việt và các hoạt động giao lưu văn hóa tại địa phương.

Không chỉ là hoạt động vui Xuân, Tết Việt Nice 2026 đã trở thành dịp gặp gỡ, kết nối cộng đồng, nơi các thế hệ người Việt cùng sẻ chia tình cảm, hướng về quê hương đất nước.

Sự kiện góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh một cộng đồng người Việt thân thiện, đoàn kết, giàu bản sắc và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại./.

Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào tại Pháp gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước Thành công của Đại hội XIV của Đảng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại Pháp, khơi dậy niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển mới.