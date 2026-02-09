Xuân Bính Ngọ 2026: Rộn ràng Tết Việt nơi "xứ sở hoa hồng"

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 6/2, trong không khí phấn khởi của cả nước chào đón mùa Xuân mới và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã long trọng tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2026,” mang đến không gian Tết cổ truyền ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và bạn bè quốc tế.

Chương trình thu hút sự tham dự của hơn 250 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trên khắp Bulgaria; đại diện các thế hệ con lai Việt Nam-Bulgaria; cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Macedonia.

Tham dự chương trình còn có bà Rositsa Kirova, Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam; ông Simeon Dimchev, Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam; Đại sứ và đại diện ngoại giao các nước Indonesia, Campuchia, Mông Cổ, Đức… cùng đông đảo bạn bè Bulgaria yêu mến Việt Nam.

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã chủ trì lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Bulgaria.

Nghi lễ trang trọng thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn trong những ngày đầu Xuân mới.

Phát biểu chúc mừng Năm mới, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được đón tiếp đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam, cộng đồng con lai Việt Nam-Bulgaria, các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn và những người bạn Bulgaria thân thiết đến tham dự Chương trình Xuân Quê hương-chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh kỉ niệm cùng bà con cộng đồng người Việt tại Bulgaria. (Ảnh TTXVN phát)

Đại sứ nhấn mạnh đây là dịp có ý nghĩa đặc biệt để cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria sum họp, sẻ chia tình cảm của những người con xa quê, đồng thời cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong năm qua và hướng tới một năm mới, với nhiều niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới.

Thông tin tới bà con và khách mời về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ cho biết Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, đề ra những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phát huy tối đa nguồn lực con người, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của đất nước.

Đại sứ cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2025-một năm với nhiều dấu mốc quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt khoảng 8%, thuộc nhóm cao trên thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên thiết lập quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và phần lớn các thành viên Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Một tiết mục do cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria thể hiện. (Ảnh TTXVN phát)

Trong thành tựu chung đó, quan hệ Việt Nam-Bulgaria đã chính thức được nâng cấp lên Đối tác chiến lược, mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Dấu mốc quan trọng này gắn liền với chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2025, thể hiện sự tin cậy chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chung của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgaria, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria vì luôn quan tâm, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chăm lo đời sống tinh thần cho bà con kiều bào.

Ông đánh giá cao vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ và cộng đồng con lai Việt Nam-Bulgaria trong việc trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục hướng về cội nguồn, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã giới thiệu tới các vị khách quốc tế và bạn bè Bulgaria những nét đẹp đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam, cùng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Không gian Xuân Quê hương trở nên ấm áp, gần gũi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực phong phú.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực Tết, với các món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê hương như bánh chưng, nem rán, canh măng, giò chả…

Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ do Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Bulgaria và các nghệ sỹ Bulgaria biểu diễn đã góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, đầm ấm và thắm đượm tình hữu nghị.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026./.

Xuân Bính Ngọ 2026: Ấm áp tình quê tại Hà Lan Chương trình “Xuân Quê hương 2026” được tổ chức tại Hà Lan nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hà Lan.