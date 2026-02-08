Nga bắt giữ các nghi phạm liên quan vụ ám sát bất thành một tướng cấp cao

Thế giới

Ngày 8/2, Nga đã bắt giữ các nghi phạm chính liên quan vụ ám sát bất thành Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.

Lực lượng an ninh Nga. (Nguồn: urdupoint)
Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo cơ quan này đã bắt giữ các nghi phạm chính liên quan vụ ám sát bất thành Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.

Trong một tuyên bố, FSB nêu rõ nghi phạm trực tiếp nổ súng được xác định là Lyubomir Korba. Đối tượng này đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và sau đó được dẫn độ về Nga.

Ngày 8/2, Tòa án Moskva đã ra lệnh tạm giam Korba để phục vụ điều tra. Ngoài ra, một đối tượng tình nghi khác là Viktor Vasin (sinh năm 1959) cũng đã bị bắt giữ tại Moskva. Cả hai đều là công dân Nga và bị cáo buộc các tội danh gồm âm mưu giết người, buôn vũ khí trái phép và âm mưu sát hại quân nhân.

FSB cho biết thêm, nghi phạm thứ ba là Zinaida Serebritskaya (sinh năm 1971) hiện đã bỏ trốn sang Ukraine. Các cơ quan chức năng nước này đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ động cơ cũng như truy tìm các đối tượng liên quan khác.

Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga xác định vụ tấn công xảy ra vào lúc rạng sáng 6/2 tại một tòa nhà chung cư trên đường cao tốc Volokolamskoye, phía Tây Bắc thủ đô Moskva.

Hung thủ đã nổ ít nhất 3 phát súng vào Trung tướng Alekseyev trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Moskva. Tại hiện trường, các nhà điều tra thu giữ 1 khẩu súng lục Makarov có gắn ống giảm thanh và 3 vỏ đạn./.

