Canada, Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland thể hiện sự ủng hộ với Đan Mạch

Canada và Pháp ngày 6/2 đã đồng loạt khai trương lãnh sự quán tại thủ phủ Nuuk của Greenland, động thái được xem là sự thể hiện rõ ràng ủng hộ Đan Mạch và chính quyền Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Washington kiểm soát hòn đảo chiến lược giàu tài nguyên này.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã tới Nuuk để dự lễ khánh thành lãnh sự quán mới, với kỳ vọng thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi người Inuit.

Bà tham dự sự kiện cùng Toàn quyền Mary Simon và Đại sứ Canada tại Bắc Cực Virginia Mearns - đều là người Inuit.

Trước đó ngày 5/2, bà Anand đã gặp người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tại Copenhagen, nhấn mạnh quốc gia vùng Bắc Cực đang phối hợp tăng cường ổn định, an ninh và hợp tác khu vực. Canada vốn công bố kế hoạch mở lãnh sự quán tại Greenland từ cuối năm 2024, song lễ khánh thành bị trì hoãn do điều kiện thời tiết.

Cùng ngày, Pháp bổ nhiệm ông Jean-Noël Poirier làm Tổng lãnh sự tại Nuuk, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thành lập Tổng lãnh sự quán thường trực tại Greenland.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nhiệm vụ của ông Poirier là thúc đẩy hợp tác văn hóa, khoa học, kinh tế và tăng cường quan hệ chính trị với chính quyền địa phương.

Quyết định này được Tổng thống Emmanuel Macron công bố trong chuyến thăm Greenland hồi tháng 6/2025, khi ông bày tỏ “tình đoàn kết của châu Âu” với vùng lãnh thổ này.

Giới phân tích cho rằng việc hai đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Nuuk mang ý nghĩa chính trị rõ rệt.

Chuyên gia Ulrik Pram Gad thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch nhận định, đây là thông điệp gửi tới Washington rằng vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện riêng của Đan Mạch, mà còn liên quan tới các đồng minh châu Âu và Canada.

Một số ý kiến cũng coi đây là sự ghi nhận mức độ tự chủ ngày càng tăng của Greenland, theo Đạo luật Tự quản năm 2009, đồng thời giúp vùng lãnh thổ này đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây từng đe dọa áp thuế quan với Đan Mạch và một số nước châu Âu vì phản đối ý tưởng Mỹ tiếp quản Greenland.

Sau đó, ông tuyên bố đã đạt được “khuôn khổ” thỏa thuận với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhằm tăng cường ảnh hưởng an ninh của Mỹ tại Bắc Cực và rút lại các cảnh báo cứng rắn.

Nhóm công tác 3 bên Mỹ-Đan Mạch-Greenland hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật về hợp tác an ninh, song chi tiết chưa được công bố.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho rằng khủng hoảng xung quanh Greenland là vấn đề giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ, các bên khác không nên can thiệp từ bên ngoài.

Greenland - lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, giữ vị trí chiến lược ở Bắc Cực và giàu tài nguyên khoáng sản, ngày càng thu hút sự quan tâm địa chính trị của các cường quốc. Hiện ngoài Canada và Pháp, Mỹ, Iceland và Liên minh châu Âu cũng đã thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao tại Nuuk./.

Thủ tướng Greenland lên án “mục tiêu trịch thượng và gây chia rẽ” của Mỹ Chính quyền Greenland khẳng định vùng lãnh thổ này là một phần của Vương quốc Đan Mạch và cho rằng mọi âm mưu thôn tính Greenland đều “không thể chấp nhận được.”