Tổng thống Pháp: Tranh chấp Greenland là “lời cảnh tỉnh chiến lược” cho châu Âu

Ngày 28/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cuộc đối đầu với Mỹ về Greenland là "một lời cảnh tỉnh chiến lược cho toàn châu Âu," đồng thời kêu gọi “lục địa già” tập trung vào việc khẳng định chủ quyền châu Âu.

Phát biểu cùng với các nhà lãnh đạo của Đan Mạch và đảo Greenland, Tổng thống Macron cho rằng châu Âu cần “thức tỉnh” để tập trung vào việc khẳng định chủ quyền, đóng góp cho an ninh Bắc Cực, tiến hành cuộc chiến chống lại sự can thiệp và thông tin sai lệch, và cả cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Pháp đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, Tổng thống Macron nhấn mạnh Paris sẽ tiếp tục bảo vệ những nguyên tắc phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong một phát biểu trước đó tại Paris, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng cho rằng châu Âu cần cải thiện khả năng phòng thủ "ngay bây giờ" để bớt phụ thuộc vào Mỹ. Bà cho rằng cần đẩy sớm mục tiêu tăng chi tiêu cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhấn mạnh cần tự tái vũ trang “ngay lập tức”.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), khiến các đồng minh châu Âu lo ngại. Diễn biến trên, cùng với những bất đồng và căng thẳng xuất hiện kể từ khi ông Trump trở lại cầm quyền, đã làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về mức độ phụ thuộc vào Mỹ trong bảo đảm an ninh của lục địa.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng cảnh báo rằng châu Âu không thể tự bảo vệ mình nếu thiếu Mỹ. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 26/1, ông Rutte nhấn mạnh châu Âu sẽ phải tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng để có thể thay thế vai trò của Mỹ, đặc biệt là “ô hạt nhân” bảo vệ lục địa này./.

