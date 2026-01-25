Nga theo dõi chặt kế hoạch Mỹ triển khai “Vòm Vàng” tại Greenland

Theo RIA Novosti, ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga sẽ xem xét kỹ các kế hoạch của Mỹ liên quan tới khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” tại Greenland.

Ông Peskov nêu rõ điều quan trọng là xác định hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai cũng như việc hệ thống này được thiết kế để ứng phó với những mối đe dọa nào.

Quan chức này cũng nhấn mạnh tình hình xung quanh Greenland cần được giám sát chặt chẽ khi vùng lãnh thổ này có vai trò quan trọng đối với ổn định chiến lược cũng như an ninh của Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moskva hiện chưa có thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào của Mỹ liên quan Greenland./.

Đan Mạch lập khu vực quân sự tại Greenland Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thành lập khu vực quân sự tạm thời tại Greenland nhằm lưu trữ trang thiết bị, tăng cường an ninh khu vực.