Nga nhấn mạnh "công thức then chốt" giải quyết vấn đề lãnh thổ Ukraine

RIA Novosti đưa tin ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai công thức giải quyết vấn đề lãnh thổ Ukraine được xây dựng tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska hồi tháng Tám năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn kênh Rossiya 1, ông Peskov cho biết đây không phải là một quá trình diễn ra nhanh chóng.

Ông giải thích bản chất tình hình hiện nay là thực hiện công thức, đã được xây dựng tại Anchorage và trước thềm hội nghị thượng đỉnh này, để giải quyết vấn đề lãnh thổ.

Theo ông Peskov, việc áp dụng "công thức Anchorage" sẽ đảm bảo tiến trình giải quyết vấn đề lãnh thổ Ukraine diễn ra một cách nhanh chóng./.

