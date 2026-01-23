Kinh tế

S&P Global: Hoạt động kinh doanh của Eurozone vẫn tăng trưởng ổn định

Chỉ số PMI Eurozone tháng 1/2026 duy trì trên ngưỡng tăng trưởng phản ánh hoạt động kinh doanh ổn định, dù lĩnh vực dịch vụ chậm lại và triển vọng chính sách lãi suất của ECB vẫn đối mặt nhiều sức ép.

Vân Anh
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)
Một khảo sát quan trọng do công ty dịch vụ tài chính S&P Global vừa công bố cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro (Eurozone) vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định trong tháng 1/2026.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) HCOB Flash Eurozone do S&P Global công bố, một thước đo quan trọng về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Eurozone, đạt mức 51,5 trong tháng 1/2026, không thay đổi so với tháng 12/2025.

Các chuyên gia giải thích rằng mức trên 50 phản ánh tăng trưởng, còn dưới 50 cho thấy suy giảm.

S&P Global cho biết hoạt động của lĩnh vực sản xuất được hỗ trợ nhờ số lượng đơn đặt hàng gia tăng, trong khi lĩnh vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thương mại Hamburg, ông Cyrus de la Rubia, nhận định rằng đà phục hồi kinh tế của Eurozone vẫn còn yếu. Theo ông, những tín hiệu đầu năm cho thấy tình hình trong các tháng tới nhiều khả năng sẽ tiếp diễn theo xu hướng tương tự.

Ông de la Rubia cũng lưu ý rằng bức tranh tổng thể sẽ không mấy khả quan đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong quá trình cân nhắc các quyết định lãi suất trong thời gian tới do lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đã gia tăng.

Từ đó, ông nhận định các thành viên ECB nhiều khả năng sẽ ủng hộ kế hoạch tiếp tục giữ nguyên lãi suất, thậm chí một số thành viên có quan điểm cứng rắn hơn có thể cho rằng động thái tiếp theo nên tăng lãi suất thay vì giảm./.

