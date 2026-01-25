Pháp bắt giữ tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Theo AFP, tàu chở dầu Grinch bị chặn bắt do nghi ngờ thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga đã hướng đến cảng Fos-sur-Mer ở miền Nam nước Pháp trong ngày 24/1 để cảnh sát kiểm tra.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo con tàu này đã bị chặn bắt hôm 22/1 tại vùng biển quốc tế nằm giữa Tây Ban Nha và Bắc Phi.

Các công tố viên Pháp nghi ngờ Grinch thuộc “hạm đội bóng tối,” mạng lưới tàu thuyền của Moskva bị cáo buộc sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt sau chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo tuyên bố của giới chức địa phương, hải quân Pháp đã áp giải con tàu hướng đến cảng Fos-sur-Mer gần thành phố Marseille, dự kiến cập bến vào cùng ngày 24/1.

Grinch sẽ được neo đậu dưới sự quản lý của công tố viên Marseille nhằm phục vụ cuộc điều tra sơ bộ về việc không treo cờ. Các vùng cấm hoạt động hàng hải và hàng không đã được thiết lập xung quanh khu vực neo đậu.

Khoảng 598 tàu bị nghi ngờ thuộc “hạm đội bóng tối” đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Nhà chức trách cho biết tàu Grinch nằm trong danh sách trừng phạt của Anh, nhưng lại mang tên Carl trong các danh sách do EU và Mỹ công bố./.

