Chuyên gia quân sự nêu “chìa khóa” cho tiến trình hòa bình tại Ukraine

Các diễn giả có uy tín trong lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao và truyền thông của Italy cho rằng cần chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm tránh làm trầm trọng thêm cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của “Lục địa già” nếu các nền kinh tế châu Âu không sớm chấm dứt xu hướng “quân sự hóa.”

Đây là các quan điểm được trình bày tại một cuộc hội thảo mới đây tại Rome (Italy) với chủ đề “Xung đột Ukraine: Kịch bản hòa bình nào khả thi.”

Sự kiện này do Trung tâm Nghiên cứu Âu-Á và Địa Trung Hải (Italy) tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới quân sự, chính trị, ngoại giao và truyền thông Italy.

Tại sự kiện này, các diễn giả bày tỏ quan ngại trước khả năng các nước đồng minh NATO triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trên lãnh thổ Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa Nga và phương Tây.

Nhiều ý kiến cũng ủng hộ việc Ukraine duy trì lập trường trung lập sau xung đột, coi đây là một trong những yếu tố có thể góp phần thu hẹp bất đồng trong nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng để tiến tới một thỏa thuận bền vững giữa Ukraine và Nga, cần tính đến việc xây dựng một cấu trúc an ninh Á-Âu mới. Một số ý kiến cảnh báo, nếu xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài mà không có giải pháp chính trị phù hợp, châu Âu có thể đối mặt với những hệ lụy an ninh mới theo hiệu ứng dây chuyền./.

