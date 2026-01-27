Italy khẩn cấp sơ tán hơn 1.000 người sau vụ sạt lở nghiêm trọng ở Sicily

Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 26/1, hơn 1.000 người đã phải sơ tán tại Sicily (Italy) sau khi một đoạn vách đá dài khoảng 4km bị sụp đổ trong cơn bão, khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Thị trưởng thị trấn miền Nam Niscemi, ông Massimiliano Conti, cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây khiến đất tiếp tục sạt lở. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào sau vụ sạt lở xảy ra ngày 25/1.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Conti cho biết tình hình tiếp tục xấu đi do xuất hiện thêm các điểm bị ảnh hưởng mới.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và cơ quan bảo vệ dân sự để đánh giá các biện pháp tiếp theo, trong đó có việc xem xét nối lại hoạt động của các trường học, vốn đã phải đóng cửa trong ngày 26/1.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết toàn bộ người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 4km tính từ khu vực sạt lở đã được sơ tán.

Thị trấn Niscemi có dân số hơn 27.000 người, nằm cách thành phố ven biển Gela khoảng 28km về phía trong đất liền.

Trước đó, các khu vực ven biển của Sicily đã bị ảnh hưởng bởi bão Harry, gây hư hại nhiều tuyến đường ven biển và nhà ở.

Chủ tịch vùng Sicily, ông Renato Schifani, ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới khoảng 740 triệu euro (khoảng 876,8 triệu USD).

Trong một diễn biến khác, tại Indonesia, tính đến ngày 26/1, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực Cisarua, huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java đã tăng lên 34 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng chục người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới lớp bùn đất và mảnh vỡ.

Theo số liệu từ chính quyền địa phương, ước tính còn khoảng 46 người vẫn bị chôn vùi tại hiện trường. Trong số các nạn nhân đã được tìm thấy, 17 thi thể đã được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình, trong khi công tác giám định đối với các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành.

Vụ sạt lở được cho là do mưa lớn kéo dài trong 2 đêm liên tiếp, khiến các sườn dốc tại khu vực miền núi Cisarua bị bão hòa nước. Đất đá và cây cối bị cuốn trôi đã tràn qua các khu dân cư, đồn điền và diện tích rừng.

Giới chức Indonesia cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sẽ được đánh giá lại sau 7 ngày, trong khi tình trạng ứng phó khẩn cấp dự kiến kéo dài 14 ngày.

Indonesia thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm./.

