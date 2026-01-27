Tổng thư ký NATO tiết lộ nội dung thỏa thuận với Mỹ về Greenland

Theo RIA Novosti, ngày 26/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết thỏa thuận giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland hồi tuần trước chỉ liên quan tới việc tăng cường vai trò của NATO tại khu vực Bắc Cực.

Phát biểu tại phiên họp của Nghị viện châu Âu, ông Rutte nêu rõ: “Có nhiều câu hỏi liên quan tới Greenland và những gì đã được thảo luận vào tuần trước… Nhưng cuối cùng, điều chúng tôi thống nhất là hai luồng công việc trong thời gian tới. Một luồng công việc là về việc NATO, với tư cách tập thể, sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với việc phòng thủ Bắc Cực.”

Theo ông Rutte, kết quả chính của cuộc gặp với Tổng thống Trump là vấn đề ngăn chặn Nga và Trung Quốc tiếp cận khu vực Bắc Cực xét trên phương diện quân sự hoặc kinh tế.

Trước đó ngày 21/1, Tổng thống Trump cho biết, nhờ cuộc gặp hiệu quả với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, hai bên đã xây dựng được khuôn khổ cho một thỏa thuận tiềm năng trong tương lai liên quan tới Greenland và khu vực Bắc Cực./.

