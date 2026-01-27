Ba Lan phát triển hệ thống phòng thủ chống UAV sử dụng “đạn thông minh”

Theo người đứng đầu Cơ quan Vũ khí Ba Lan, nước này đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại sử dụng “đạn thông minh” nhằm đối phó các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.

Phát biểu với trang Defense 24, Tướng Artur Kuptel cho biết lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ được trang bị hơn một chục khẩu đội thuộc hệ thống San, được thiết kế chuyên biệt để đối phó nhiều loại mối đe dọa trên không, trong đó có UAV.

Theo Tướng Kuptel, mỗi khẩu đội sẽ được tích hợp hệ thống cảm biến hiện đại nhằm phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu bay, bao gồm cả máy bay thông thường, cùng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Đáng chú ý, hệ thống sử dụng pháo cỡ nòng 30mm với loại “đạn thông minh” có thể lập trình thời điểm phát nổ ngay sau khi rời nòng súng.

Cơ chế này cho phép đạn phát nổ chính xác trên không, ở phía trước hoặc phía trên mục tiêu, qua đó tăng hiệu quả đánh chặn mà không cần va chạm trực tiếp.

Tướng Kuptel cho biết, bất chấp tính phức tạp của hệ thống, Ba Lan đặt mục tiêu triển khai các khẩu đội đầu tiên sớm nhất vào năm 2026 và hoàn tất việc đưa toàn bộ hệ thống vào biên chế trong năm 2027./.

