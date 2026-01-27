EU kích hoạt làn sóng đầu tư quốc phòng mới trị giá 74 tỷ euro

Ngày 26/01 (giờ Brussels), Estonia, Hy Lạp, Italy, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Slovakia và Phần Lan đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt các kế hoạch đầu tư quốc gia trong khuôn khổ chương trình cho vay quốc phòng mới có tổng trị giá 150 tỷ euro của EU.

Tám quốc gia này đã yêu cầu tổng số vốn tài trợ là 74 tỷ euro - chiếm khoảng một nửa tổng ngân sách mà Ủy ban dự định huy động trên thị trường để tài trợ cho chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó riêng Ba Lan đã chiếm tới 43,7 tỷ euro.

Đây là đợt phê duyệt thứ hai sau khi 8 quốc gia khác - gồm Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Croatia, Cyprus, Bồ Đào Nha và Romania - đã được phê duyệt trong đợt đầu tiên các kế hoạch trị giá tổng cộng 38 tỷ euro vào ngày 15/1.

"Với đợt đầu tư SAFE thứ hai này, châu Âu cuối cùng đã hỗ trợ các tham vọng an ninh của mình bằng sức nặng tài chính cần thiết," Ủy viên Quốc phòng Andrius Kubilius cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng ta không còn chỉ dừng lại ở việc soạn thảo các chiến lược; chúng ta đang xây dựng một thực tế quyền lực cứng."

"Đây là một tín hiệu rõ ràng gửi đến cả ngành công nghiệp châu Âu lẫn các đối thủ của chúng ta: châu Âu nghiêm túc về sức mạnh và chủ quyền của mình, quân đội của chúng ta cần những thứ tốt nhất và đúng hạn."

Tổng cộng đã có 19 quốc gia thành viên nộp đơn xin tiếp cận nguồn vốn SAFE, với các khoản phân bổ ngân sách đã được đồng ý tạm thời vào tháng Chín năm ngoái.

Kế hoạch đầu tư quốc gia của Cộng hòa Séc, Pháp và Hungary hiện vẫn đang chờ xử lý.

SAFE là một phần trong kế hoạch "Sẵn sàng 2030" của Ủy ban nhằm giải ngân tới 800 tỷ euro cho quốc phòng trước cuối thập kỷ này, có mục tiêu thúc đẩy việc mua sắm các sản phẩm quốc phòng ưu tiên.

Các sản phẩm này bao gồm đạn dược và tên lửa, hệ thống pháo, máy bay không người lái (drone) và hệ thống chống drone, cũng như các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, bảo vệ tài sản không gian, an ninh mạng, công nghệ AI và các hệ thống chiến tranh điện tử.

Một tiêu chí quan trọng khác của chương trình là các thiết bị mua sắm phải được sản xuất tại châu Âu, với không quá 35% chi phí linh kiện có nguồn gốc từ bên ngoài liên minh và Khu vực Kinh tế châu Âu - Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EEA-EFTA) hoặc Ukraine.

Canada, quốc gia đã đạt được thỏa thuận song phương với khối, cũng sẽ được tham gia ở mức độ tương đương với các quốc gia này./.

EU cho phép Canada tham gia chương trình tài trợ quốc phòng châu Âu Theo quy định, các dự án hợp tác vũ khí trong khuôn khổ SAFE phải có ít nhất 65% linh kiện được sản xuất tại 27 quốc gia thành viên của EU, song các đối tác như Canada có thể được miễn trừ.