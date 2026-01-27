Nga, Ukraine và Mỹ chuẩn bị vòng đàm phán tiếp theo

Ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, tuy nhiên thời điểm cụ thể hiện vẫn chưa được ấn định.



Đề cập đến các cuộc đàm phán ba bên diễn ra ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Peskov cho biết việc duy trì bầu không khí thân thiện trong tiến trình đàm phán về Ukraine là điều khó có thể đạt được. Tuy vậy, các bên cần nỗ lực hướng tới những kết quả thực chất.



Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ở cấp độ chuyên gia, tất cả các bên phải thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán. Ông cũng nhấn mạnh sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng đạt được bước tiến lớn ngay từ các cuộc tham vấn 3 bên đầu tiên về giải pháp cho vấn đề Ukraine, bởi phía trước vẫn còn rất nhiều công việc cần thực hiện.



Ông Peskov đồng thời cho rằng hiện chưa phù hợp để thảo luận công khai về từng điều khoản cụ thể của tiến trình đàm phán. Ông lưu ý các cuộc thương lượng hiện đang được tiến hành ở cấp chuyên gia, do một nhóm công tác phụ trách. Hình thức đàm phán trực tiếp này mới ở giai đoạn đầu, vì vậy việc đề cập đến từng nội dung cụ thể trong chương trình nghị sự vào thời điểm này là không thích hợp.



Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết cuộc họp ba bên tiếp theo giữa các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga có thể được tổ chức vào đầu tháng 2 tới.



Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho hay trước đó các bên đã thảo luận việc nhóm đàm phán sẽ gặp lại vào ngày 1/2 tới và bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình tổ chức cuộc họp này.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các vấn đề cần được thảo luận và thống nhất tại cuộc gặp, đồng thời khẳng định cam kết của Kiev đối với hòa bình.



Trong diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Pháp cùng ngày đang phản đối đề xuất của một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) về việc nới lỏng các quy định nhằm cho phép Ukraine sử dụng khoản vay chung của EU để mua tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất.



Theo đề xuất của một liên minh, gồm 11 quốc gia thành viên EU, cơ chế sử dụng gói vay chung trị giá 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) sẽ được điều chỉnh, trong đó khoảng 70% số tiền dự kiến dành cho việc mua sắm vũ khí phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu là tạo điều kiện để Kiev tiếp cận linh hoạt hơn các nguồn cung vũ khí từ bên ngoài EU, bao gồm cả Anh.



Tuy nhiên, Pháp cho rằng nguồn vốn này cần được ưu tiên sử dụng để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nội khối. Paris nhấn mạnh việc chi ngân sách chung cho các nhà cung cấp ngoài EU đi ngược lại mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng dài hạn của châu Âu.

Theo cơ chế hiện hành, các đơn đặt hàng vũ khí của Ukraine được xem xét theo thứ tự ưu tiên gồm: năng lực sản xuất trong nước, các nhà thầu thuộc EU và cuối cùng mới đến các đối tác ngoài khối.



Giới chức quốc phòng Ukraine cho biết trong năm nay, nước này có thể cần khoảng 24 tỷ euro để mua sắm trang thiết bị quân sự từ bên ngoài EU, chủ yếu là các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và tên lửa đánh chặn PAC-3, do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, các loại vũ khí tầm xa cũng được xác định là năng lực mà các nước châu Âu hiện khó có thể đáp ứng đầy đủ. Trong bối cảnh đó, tên lửa Storm Shadow của Anh được một số quốc gia EU đánh giá là giải pháp phù hợp nhằm bù đắp khoảng trống năng lực./.

Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên Nội dung họp của phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tập trung vào các điều kiện cơ bản cho việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán nhằm tiến tới hòa bình lâu dài.