Pháp: Cháy khách sạn 5 sao tại khu nghỉ dưỡng Courchevel

Tối 27/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khách sạn 5 sao Grandes Alpes ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Courchevel 1850, thuộc dãy Alps của Pháp, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp 83 người đang có mặt trong tòa nhà.

Theo Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn tỉnh Savoie (SDIS), đám cháy bùng phát vào khoảng trước 19 giờ (giờ địa phương) và nhanh chóng lan lên phần mái của khách sạn.

Lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc khống chế đám cháy, đồng thời cảnh báo nguy cơ lửa có thể lan sang các công trình lân cận. Hiện chưa ghi nhận thương vong trong vụ cháy.

Ban quản lý khách sạn đã xác nhận toàn bộ khách và nhân viên đều đã được sơ tán an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được khẩn trương điều tra./.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nổ tại quán bar ở Thụy Sĩ những ngọn lửa từ cây pháo hoa cỡ nhỏ gắn trên đầu các chai rượu Champagne đã gây ra vụ hỏa hoạn chết người đêm giao thừa tại quán bar ở thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana thuộc bang Valais.