Indonesia phong tỏa hơn 30.000 tài khoản ngân hàng liên quan cờ bạc trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/1, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa hơn 30.000 tài khoản tình nghi liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực tăng cường trấn áp loại tội phạm tài chính đang gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này.



Trong một thông cáo, Trưởng Ban Giám sát Ngân hàng của OJK, ông Dian Ediana Rae cho biết từ tháng 9/2023-12/2025, OJK đã chỉ đạo các ngân hàng chặn hơn 30.000 tài khoản có dấu hiệu được sử dụng cho các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

Cơ quan này cũng yêu cầu các ngân hàng tăng cường hệ thống phát hiện sớm, thông qua nâng cấp cơ chế giám sát giao dịch và siết chặt phối hợp với các cơ quan chức năng, trong bối cảnh các kênh thanh toán phục vụ cờ bạc trực tuyến ngày càng tinh vi.



Theo ông Rae, bên cạnh việc thực hiện các yêu cầu phong tỏa, các ngân hàng hiện chủ động sử dụng công nghệ quét dữ liệu trên không gian mạng (web crawling) để phát hiện những tài khoản tham gia giao dịch cờ bạc trực tuyến. OJK sẽ phối hợp với Bộ Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số để xử lý những tài khoản này theo thẩm quyền.



Ông Rae nhấn mạnh thêm rằng các đối tượng tổ chức cờ bạc trực tuyến hiện không chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng mà còn tận dụng nhiều công cụ thanh toán khác, trong đó có ví điện tử.

Trước thực tế này, OJK đã chỉ đạo các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai rà soát không gian mạng đối với tài khoản khách hàng, đồng thời điều chỉnh các tham số cảnh báo nhằm nhận diện sớm các mô hình giao dịch liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Ngoài ra, cơ quan này còn khuyến khích chia sẻ dữ liệu và thông tin về các phương thức cờ bạc trực tuyến mới thông qua các nền tảng do cơ quan quản lý và tổ chức tài chính vận hành, từ đó nâng cao hiệu quả giám sát toàn hệ thống.



Chính phủ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả kiểm soát và ngăn chặn cờ bạc trực tuyến, qua đó bảo vệ người dân và sự ổn định của hệ thống tài chính.



Theo số liệu của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính (PPATK), giá trị giao dịch cờ bạc trực tuyến tại Indonesia đã giảm mạnh trong năm 2025. Tính đến hết quý 3 năm 2025, tổng dòng tiền liên quan cờ bạc trực tuyến vào khoảng 155.000 tỷ rupiah (tương đương 9,24 tỷ USD), giảm 57% so với năm 2024./.

