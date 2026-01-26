Tin cùng chuyên mục
Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Học giả Italy khẳng định bản lĩnh chiến lược và tư duy phát triển của Việt Nam
Học giả Italy khẳng định Việt Nam đang thể hiện bản lĩnh chiến lược và tư duy phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045.
Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng với tiêu đề: “Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới.”
Tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án, đảm bảo đúng quy trình, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Vững mạnh từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đô thị cảng, trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.
Tăng cường quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực
Lãnh đạo Đảng Azerbaijan Mới nhấn mạnh Azerbaijan sẽ nỗ lực cùng các cơ quan Việt Nam triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cao nhất của hai nước tháng 5/2025.
34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cập nhật đến 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (cập nhật đến 23/1/2026).
34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cập nhật đến ngày 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 23/1/2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới
Ngày 26/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách “một Trung Quốc”; đánh giá cao vai trò nước lớn có trách nhiệm của Trung Quốc đối với hòa bình và phát triển của thế giới, khu vực.
Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Đồng chí Vũ Gia Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Tổng Bí thư tiếp Đoàn Đảng Nhân dân Campuchia chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIV
Chiều 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quốc tế đánh giá tầm nhìn chiến lược và các hướng phát triển đột phá của Việt Nam sau Đại hội XIV
Nhìn lại gần bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, các chuyên gia đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 26/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Người dân thành phố Huế tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược mới của Đảng
Trước thành công rực rỡ và ý nghĩa chiến lược của Đại hội Đảng, các tầng lớp nhân dân thành phố Huế vô cùng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng vào những quyết sách lớn, mang tính đột phá được thông qua.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Chiều 26/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện: Tinh thần cầu thị, khoa học, hành động
Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành TW XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó Báo cáo nêu rõ những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện.
Thanh niên Bắc Ninh thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung thực hiện tuyên truyền, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xung kích xây dựng quê hương gắn với chuyển đổi số, xây dựng "xã thông minh, thôn số hóa...
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm
Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã định hướng công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên.
Chủ tịch nước Lương Cường: Quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai cơ quan Mặt trận Việt Nam-Campuchia
Hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch thiết thực để tăng giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội thứ XIV của Đảng
Chiều 26/1/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chất lượng nguồn nhân lực là bệ phóng phát triển của đất nước
Các chuyên gia, cán bộ hưu trí tại Cần Thơ đều nhận định: Khi "ý Đảng" gắn chặt "lòng dân" và được thực thi bằng trí tuệ, Việt Nam sẽ thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Mở vận hội mới, củng cố niềm tin của kiều bào ở Cộng hòa Séc
Theo Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên, Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ yêu cầu cần phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng: Xây dựng Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận là dự án lớn, mang tính chiến lược, cần được triển khai thận trọng, bài bản nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn lâu dài.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.
Trưng bày gần 800 tư liệu “Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”
Ngày 26/1, Triển lãm tư liệu “Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã
giới thiệu gần 800 tư liệu tiêu biểu về quá trình hình thành, phát triển của Đảng.
Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân
Theo các chuyên gia, điểm nổi bật của Đại hội XIV lần này là việc xác lập rõ yêu cầu chuyển mạnh sang tư duy hành động, từ chủ trương sang tổ chức thực hiện.
Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.