Chính trị

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân

Tối 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-5.jpg
Chương trình nghệ thuật tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-4.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-8.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chieu-dai-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-8552855-9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Thongloun Sisoulith #tiệc chiêu đãi
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục