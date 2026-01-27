Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền Hà Nội

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới, là nền móng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.