Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền Hà Nội

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền thành phố.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553770.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm và làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553763-4.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553763-2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm và làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553763-1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm và làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Lãnh đạo thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-4.jpg
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553763-3.jpg
Quang cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-3.jpg
Đại biểu hai nước Việt nam và Lào tham dự buổi làm việc với Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hà Nội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith tham quan không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống của Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongluon-sinsoulith-tham-va-lam-viec-voi-dang-bo-chinh-quyen-tp-ha-noi-8553749-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith tham quan không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống của Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào #Hà Nội #Việt Nam-Lào TP. Hà Nội Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Cuba

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới, là nền móng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.