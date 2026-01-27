Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền Hà Nội

Tin cùng chuyên mục
Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Ninh Bình
Sáng 27/1/2026, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng bà Naly Sisoulith, Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm tỉnh Ninh Bình.
Chủ tịch nước chủ trì họp về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026
Sáng 27/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chủ tịch nước: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.
Tổng Bí thư dâng hương tại địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh
Sáng 27/1/2026, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ưong gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh.
Mở không gian tăng trưởng mới cho doanh nghiệp và nguồn lực tri thức
Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở định hướng chung mà đã đặt ra yêu cầu rõ ràng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương, tưởng nhớ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại xã Ứng Thiên, Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Cuba
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới, là nền móng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và hướng phát triển của Việt Nam
Những kết quả và định hướng được khẳng định tại Đại hội XIV phản ánh hình ảnh một dân tộc gắn bó với truyền thống, đồng thời được thúc đẩy bằng những dự án phát triển đầy hứng khởi.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
Chủ tịch Cuba chúc mừng thành công Đại hội XIV, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ tiến bước vững chắc, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra vào năm 2030 và 2045.
Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Học giả Italy khẳng định bản lĩnh chiến lược và tư duy phát triển của Việt Nam
Học giả Italy khẳng định Việt Nam đang thể hiện bản lĩnh chiến lược và tư duy phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045.
Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng với tiêu đề: “Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới.”
Tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án, đảm bảo đúng quy trình, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Chủ tịch Quốc hội: Quan hệ Việt Nam-Lào đã được nâng lên tầm gắn kết chiến lược
Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đã được nâng lên tầm gắn kết chiến lược, thể hiện cam kết chính trị lâu dài.
Vững mạnh từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đô thị cảng, trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.
Tăng cường quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực
Lãnh đạo Đảng Azerbaijan Mới nhấn mạnh Azerbaijan sẽ nỗ lực cùng các cơ quan Việt Nam triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cao nhất của hai nước tháng 5/2025.
34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cập nhật đến 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (cập nhật đến 23/1/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thông tin về kết quả Đại hội XII Đảng NDCM Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị với 10 phương hướng trọng tâm thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và dài hạn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cập nhật đến ngày 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 23/1/2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới
Ngày 26/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách “một Trung Quốc”; đánh giá cao vai trò nước lớn có trách nhiệm của Trung Quốc đối với hòa bình và phát triển của thế giới, khu vực.
Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Đồng chí Vũ Gia Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Tổng Bí thư tiếp Đoàn Đảng Nhân dân Campuchia chúc mừng thành công Đại hội Đảng XIV
Chiều 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quốc tế đánh giá tầm nhìn chiến lược và các hướng phát triển đột phá của Việt Nam sau Đại hội XIV
Nhìn lại gần bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, các chuyên gia đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 26/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Người dân thành phố Huế tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược mới của Đảng
Trước thành công rực rỡ và ý nghĩa chiến lược của Đại hội Đảng, các tầng lớp nhân dân thành phố Huế vô cùng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng vào những quyết sách lớn, mang tính đột phá được thông qua.
Đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, gìn giữ và đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.