Campuchia sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031

Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia thông báo nước này sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031, sự kiện thể thao đa môn uy tín quy tụ VĐV trẻ đến từ 45 ủy ban Olympic thành viên châu Á.

Hoàng Châu
Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia và ông Seng Vannak, Phó Thống đốc Phnom Penh, đã ký hợp đồng đăng cai Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á lần thứ 5 năm 2031 với ông Timothy Fox, Chủ tịch lâm thời của Hội đồng Olympic. (Ảnh: Olympic Campuchia)
Theo thông báo ngày 26/1 của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, quốc gia này sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031 (Asian Youth Games 2031), Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamroeun cho biết việc tổ chức Đại hội Thể thao trẻ châu Á là niềm tự hào đối với Campuchia, đồng thời đánh giá đây là một trong những sự kiện thể thao đa môn uy tín của khu vực, với sự tham gia của các vận động viên đến từ toàn bộ 45 ủy ban Olympic thành viên của Hội đồng Olympic châu Á.

Ông Vath Chamroeun khẳng định Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia sẽ chuẩn bị đầy đủ để tổ chức thành công Đại hội, coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực thể thao của nước này.

Theo kế hoạch ban đầu, Campuchia dự kiến đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á vào năm 2029. Tuy nhiên, sự kiện đã được điều chỉnh sang năm 2031 theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á, sau khi chu kỳ tổ chức Đại hội được thay đổi từ 4 năm/lần sang 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2029./.

(TTXVN/Vietnam+)
